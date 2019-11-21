İlçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı

Balıkesir’in Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerinin katılımıyla Edremit Öğretmenevinde İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmaları, hizmetlerinin sunumu esnasında kalitenin arttırılması, vatandaş odaklı hizmet ve vatandaş memnuniyeti, tasarruf ve verimliliğin artırılması, hizmet sunumunda dikkat edilmesi gereken hususlar görüşüldü.

Toplantıda açıklama yapan Kaymakam Sırmalı; Kamu kurumlarının bir bütün olduğunu ve koordinasyon içinde çalışarak, vatandaşa en iyi, en hızlı hizmeti vermenin gayreti içinde olunması gerektiğini söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının koordineli ve uyumlu bir şekilde çalışmalarının önemine vurgu yapan Kaymakam Sırmalı, kamu hizmeti sunma usullerine, esaslarına uygun olarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak adına gerçekleştirilen tüm iş, işlem ve çalışmalardan dolayı teşekkürlerini iletti.

Karşılıklı görüş alışverişinin de yapıldığı toplantı topluca fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

BALIKESİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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