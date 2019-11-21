Mevlid-i Nebi Haftası coşku ile kutlandı

İvrindi Belediyesinin düzenlediği Mevlidi Nebi Haftası ilçede coşku ile kutlandı.

Peygamber Efendimiz’in dünyaya teşriflerinin senei devriyesinin yad edildiği bu kutlu haftada İvrindi Belediye Düğün Salonunda yapıldı. Programa İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu’nun Kuranı Kerim tilaveti, doyumsuz sohbeti, Fatih Çelik’in ilahi dinletisi ve İsmail Han’nın huzur veren kıraati ile İvrindi halkı bu kutlu haftanın maneviyatını doyasıya yaşadı.

Peygamber Efendimizin doğduğu, alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı Mevlidi Nebi Haftası dolayısıyla bir kutlama programı düzenlediklerini söyleyen Belediye Başkanı Yusuf Cengiz; “ Bu değerli gecede birlik, beraberlik içerisinde Peygamber efendimizi andığımız, manevi huzura hep birlikte ulaşmak adına bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Salonumuza sığmayan halkımızın kalabalığı gösteriyor ki bizler Peygamber aşığı bir milletiz.Uzun yıllardan bu yana süregelen Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle düzenlenen programa bu sene de bir yenisini eklemenin mutluluğunu, huzurunu yaşıyoruz. Bu programla derin inanç duygularını insanlık duygularımızı, inancın en yüceliğini hissetme, anlama ve yaşama adına bugün buradayız. Peygamber Efendimizin doğumunu karşılıyoruz. Bu günün ve haftanın ülkemize, milletimize, sizlere, bizlere, hepimize hayır kazandırmasını diliyorum. Rahmet elçisi, iki cihan güneşi, ahlak ve iman kalesi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in yeryüzünü şereflendirişini idrak ediyoruz. Bu vesileyle alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in doğum günü olan geçmiş Mevlid Kandilinin tüm hemşehrilerimize, İslam Alemine hayırlar getirmesi temennisiyle Cenabı Allah’tan sağlık, afiyet ve başarı diliyorum. Bu mübarek haftada bu değerli geceyi bizlere doyasıya yaşatan başta Ömer Döngeloğlu hocam olmak üzere, İsmail Han hocama, Fatih Çelik ve ekibine, protokol üyelerimize ve de büyük bir özveri ile salonu dolduran hemşehrilerimize davetimize icabet ettiğiniz, geldiğiniz için sonsuz teşekkür ediyor, minnet ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.

BALIKESİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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