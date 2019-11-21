Helikopter ambulans 6 günlük bebek için havalandı

Balıkesir'de yeni doğan bebek, Eskişehir'e helikopter ambulans ile gönderildi.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi yenidoğan yoğun bakımda yatmakta olan 6 günlük M.A İsimli bebek için Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin hızlı bir şekilde sağlanması için Eskişehir Üniversitesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde gönderilmesi için 112 Komuta Kontrol Merkezimiz bebeğin hızlı bir şekilde tedavisinin sürdürülmesi için zaman kaybetmeksizin Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon ile iletişime geçildi. Sağlık Bakanlığı Hava Koordinasyon Merkezi bebek için helikopter ambulansı Balıkesir'e yönlendirdi. Bebek, Sağlık Bakanlığı helikopteriyle Eskişehir'e nakledildi.

BALIKESİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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