Balıkesir'de polis 5 silah ele geçirdi

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Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 5 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 5 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balya ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, Ayvalık ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, 10 adet fişek, Susurluk ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 30 adet fişek ile Balıkesir il merkezinde 2 adet kurusıkı silah ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:25

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