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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Yazıcı'dan Öğretmenler günü mesajı

İHA

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Vali Yazıcı'dan Öğretmenler günü mesajı

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Vali Yazıcı, yeni nesiller yetiştirerek, toplumların şekillenmesinde daha güzel bir gelecek kurmada büyük rol üstlenen öğretmenleri 24 Kasım Öğretmenler Gününde saygı ve sevgiyle kucakladığını belirtti.
Vali Yazıcı, öğretmenlerin; öğrencilerini milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini ve vatanı seven, yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Türkiye'ye görev ve sorumluluklarını bilen vatandaşlar olarak yetiştirmenin bilinci içinde olduğunu belirtti. Vali Yazıcı, genç nesillerin kötü alışkanlıklardan uzak durmasının ancak eğitim yoluyla mümkün olduğuna da dikkat çekerek, bu konuda öğretmenlere büyük görev düştüğünü kaydetti.
Vali Yazıcı, "Türk öğretmeni emekli olmaz"
Gençliğe emanet edilen değerlerin en iyi şekilde geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi için öğretmenlerin önemli bir fonksiyon gördüklerini ifade eden Vali Yazıcı, "Türk toplumunun bugünlere gelmesinde emeği geçen ve hizmetleri toplumun tüm bireylerince övgüyle anılan öğretmenlerimizi minnetle hatırlamaktayız. Bu kutsal bayrak yarışında eğitim meşalesini halen elinde tutan ve genç kuşakların öz değerlerine sahip çıkarak, Balıkesir’imizin eğitimine büyük bir özveriyle katkıda bulunan değerli öğretmenlerimizi takdir duygularıyla selamlıyorum. Pek çok ülkenin öğretmeninin mesleği vardır ancak Türk öğretmeninin misyonu vardır. Diğer ülkelerin öğretmenleri emekli olabilir ancak Türk öğretmeni emekli olmaz. Türk öğretmeni hangi ülkede olursa olsun almış olduğu bu misyonla, kendisini yoluna devam etmek durumunda hisseder" dedi.
Vali Yazıcı "En doğru şekilde çocukların hayatlarına yön veren kişidir"
Öğretmenlerin sorumluluk duygusu içinde sonsuz bir özveri ve sabır ile çocukları yetiştirirken, sevgi ve şefkatle onlara yaklaşarak her konuda en doğru şekilde hayatlarına yön veren kişiler olduklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Değerli öğretmenlerimizden her zaman olduğu gibi, bundan sonra da beklentimiz, geleceğimizi biçimlendirecek olan çocuklarımıza ve gençlerimize, sevgiyi, saygıyı aşılamaları, özgüven ve yaşama sevinci vermeleri, düşünmenin, diyalog yoluyla sorun çözmenin, bilgi üretmenin yalnızca insana özgü ayrıcalıklar olduğunu öğretmeleridir" dedi.
Vali Yazıcı, "El ele eğitim seferberliği başlattık"
Balıkesir’de hep birlikte el ele eğitim seferberliği başlattıklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Balıkesir’de eğitim kalitesinin artırılması, belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) Projesi’nin pozitif sonuçlarını hep birlikte almaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Eğitimde başarı bir ekip işidir. Geleceğimiz, Balıkesir’in geleceği, çocuklarımızın istikbali öğretmenlerimizin ellerinde şekillenecek. Bugüne kadar gösterdiğiniz gayret milletimizin geleceği için en büyük güvencedir" dedi.
Vali Yazıcı, "Yılın sadece bir gününde değil, sürekli hatırlanmalı"
Vali Yazıcı, mesleğe gönül veren, fedakarca görev yapan öğretmenlere millet ve devlet adına şükranlarını ifade ederek, "Milletlerin hayatlarını devam ettirmesinde, kalkınmasında ve geleceğe umutla bakmasında, hayati öneme sahip öğretmenlerimiz aslında yılın sadece bir gününde değil, sürekli hatırlanmalı ve hak ettikleri değer ve saygıyı sürekli görmelidir. Gelecek nesillerimizi yetiştiren ve yaptıkları özverili çalışmalar hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek olan öğretmenlerimizin 24 Kasım öğretmeler gününü kutlar, bu denli önemli ve hassas bir mesleği icra ettikleri için kendilerine saygı ve sevgilerimi sunarım. Bu vesileyle, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, görevleri başında şehit düşen öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" diyerek mesajını tamamladı.

BALIKESİR

22 Kasım 2019 Cuma

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