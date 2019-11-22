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ABD'den Bandırma'ya geldi, bokken ustası oldu İnternetten aldığı ürün yerine süpürge sapı geldi

İHA

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aikido öğretmenliği yapan 50 yaşındaki Tibet Kurbet, uzun yıllar yaşadığı Amerika'dan Bandırma'ya döndüğünde internetten bokken sipariş etti. Ancak siparişinin yerine süpürge sapı geldiğini görünce kendi imalathanesinde bokken üretimine başladı. Şimdi ise dünyanın sayılı el yapımı bokken ustaları arasında yer alıyor.

ABD'den Bandırma'ya geldi, bokken ustası oldu İnternetten aldığı ürün yerine süpürge sapı geldi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde aikido öğretmenliği yapan 50 yaşındaki Tibet Kurbet, uzun yıllar yaşadığı Amerika'dan Bandırma'ya döndüğünde internetten bokken sipariş etti. Ancak siparişinin yerine süpürge sapı geldiğini görünce kendi imalathanesinde bokken üretimine başladı. Şimdi ise dünyanın sayılı el yapımı bokken ustaları arasında yer alıyor.
35 yıldır uzakdoğu sporları ile ilgilenen ve 17 yıldır da Aikido Öğretmenliği yapan Tibet Kurbet (50) uzun yıllar yaşadığı Amerika'dan Bandırma'ya geldi. İnternetteki bir site üzerinden aikido sporcularının kullandığı tahta kılıç anlamına gelen Bokken siparişi verdi. Bir süre sonra gelen siparişi açan Kubet adeta şok oldu. İnternet sitesinde gördüğü bokken yerine kendisine süpürge sopasından yapılma bokken ile ilgisi olmayan bir ürün gönderildiğini fark etti. Başına gelen bu talihsiz olayın ardından Türkiye'de çok az kişi tarafından Bandırma'da ise üretimi olmayan bokkenleri kendisine ait küçük bir atölyede üretmeye başladı. Meşe ve kayın ağacı kullanarak tamamen el yapımı ve teknolojik hiçbir cihaz kullanmadan ürettiği bokkenler kısa sürede aikido camiasında büyük ilgi gördü.
Bandırma Küçük Sanayi Sitesi'nde kendisine ait 10 metrekarelik mini atölyesinde bokkenlerini üreten Tibet Kurbet, ilginç hayat hikayesini ve bokken ustalığını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Hayatının 35 yılını uzakdoğu sporlarını adayan ve Bandırma'da açtığı kurs ile bu öğretilerini yeni nesillere de öğreten aikido öğretmeni Tibet Kurbet, aikido sporcularının vazgeçilmezi olan bokkeni ve iyi bir bokkenin nasıl olması gerektiğini şu sözlerle ifade etti. "İyi bir bokken'in elinizi yormaması lazım. Saatlerce onu kullandığınız zaman bileğiniz yorulmayacak. Tabi ki bir yorgunluk olacak ama tatlı bir yorgunluk. Elinizle ruhunuzla birleşmesi gerekiyor bokkenin. Sadece kalın bir odun değildir bokken. Öncelikle kaliteli ve yapımından sonraki modeli şekli ve tutuş yerleri ile elinizde rahat oynaması gerekli. Çok çeşitli bokkenler var ama özellikle el yapımı olanları tercih etmelisiniz. Boyasız ve verniksiz olmalı. Sade ve güzel bir yağla temizlenmiş olarak yapılanları tercih etmelisiniz. Ben kendi üretimim olan bokkenleri yine kendi imalatım olan bir bakım yağı ile yağlıyorum. Kaliteli ve uzun zaman bokken ve tantolarınızı koruyabilirsiniz"

"İnternetten bokken sipariş ettim, süpürge sapını boyayıp yollamışlar"
3 yıl önce yurt dışından Bandırma'ya dönen ve kendisini bokken yapımına iten başlıca sebebin internet üzerinden sipariş ettiği bir bokken yerine süpürge sapı gelmesi olduğunu ifade eden Kurbet, "35 yıldır bu sporun içindeyim. 27 yıl ABD, Hollanda ve Almanya'da yaşadım. 3 yıl önce döndüm ve Bandırma'da ikamet ediyorum. Aslen Çanakkaleliyim. Özel yapım bokken üretiyorum. İnternetten 3 yıl önce bir bokken siparişi verdim. Tabi inanıyorsunuz ve alıyorsunuz. Gönderdikleri malzeme o kadar komik geldi ki, o gördüğünüz internetteki haliyle alakası yok. Çok komik bir şekilde süpürge sapını boyayıp yollamışlar adeta. O gün dedim ki, ben bu bokken'i yaparım ve öyle bir yaparım ki dünyadaki sayılı isimlere hükmederim. Şu anda söylüyorum dünyada bokken yapım yarışmaları olursa ben katılacağım. Dünyada uzakdoğu ürünleri üretiminde iki büyük var. Bunlardan biri Seido diğeri ise Tozanto. Ben bunların yaptıkları bokkenlerden daha iyisini yaptığım için hodri meydan diyorum. Ben el yapımı üretim yapıyorum. Onlar gibi CNC tezgahlarda günde 500 tane üretim yapmıyorum. Sadece butik olarak kendi özel imalathanemde çalışıyorum" dedi.

"İyi bir bokken kemiği parçalar"
Dünyada fabrikasyon olarak üretimi yapılan bokkenlerin 80 ile bin 100 euro arasındaki fiyatlardan satıldığını ifade eden Kurbet, kendisinin bu fiyatların çok daha altına el yapımı üretim yaptığını ifade ederek, "Japon kılıç kullanma sanatı çok eskidir. Kendo'dan başlar, aikido'ya kadar gelir. Bokken 95 cm ve 102 cm arasında dünya standartlarında bir üründür. Kaliteli bir bokken çok iyi bir ağaç olan kuru kayın ve meşeden yapılır. Farklı ağaç kullananlar da var. Ama iyi bir bokken elinizde hafif durmalı ve istediğiniz şekilde yönlendirilebilmelidir. Eskiler şunu söyler, bir katana kemiği keser ama iyi bir bokken kemiği parçalar. Ben ürettiğim her bir bokken ile adeta konuşuyorum. Onunla neler yapacağımı adeta ona anlatıyorum. Kendi derslerimde de ürettiğim ürünleri test ediyorum ve daha sonra satışa sunuyorum. Türkiye'deki bir çok aikido öğretmeninden de ürünlerimle ilgili çok iyi geri dönüşler aldım. Dünyada bokken fiyatları uçuk rakamlarda satılıyor. Dünyadaki fiyatları 80 ile bin 100 euro arasında. Ben şu anda 250300 TL'ye satış yapıyorum. Daha kalitelisini ve daha iyisini daha ucuza imal edip satıyorum" diye konuştu.

BALIKESİR

22 Kasım 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:33
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