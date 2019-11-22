Polis aranan 13 kişiyi yakaladı

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Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 13 kişiyi yakaladı.

Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan Edremit ilçesinde 3, Ayvalık ilçesinde 2, Gömeç ilçesinde 1, Balıkesir Merkezde 7 olmak üzere toplam 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:26

GÜNEŞ 07:53

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:56

YATSI 19:18

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