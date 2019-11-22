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Hayati İnanç Sındırgı'da konferans verdi

İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yazar Hayati İnanç tarafından "Can Veren Pervaneler" isimli konferans verildi.

Hayati İnanç Sındırgı'da konferans verdi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde yazar Hayati İnanç tarafından “Can Veren Pervaneler” isimli konferans verildi.
Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezinde gerçekleştirilen konferansa Kaymakam Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, protokol mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İnanç, kendi hayat hikayesinde bazı bölümleri dinleyicilerle paylaştı. Özellikle lüzumsuz işlerle uğraşmadan, kendimizi mutlu edecek işlere yönelmemiz gerektiğini, hayatın ölümle sınırlı olduğunu ve o sürecinde kısa olduğunu belirten İnanç, ahirete de hazırlıklı olunması gerektiğini söyledi. İnsanlara yardım etmenin ve insana yatırımın önemini anlatan İnanç, kitap okumanın kazandırdıkları üzerinde açıklamalar yaptı. Özellikle gençlerin kendilerini geliştirmeye çok dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Türk milletinin kararlılık ve iradesinin çok sağlam temeller üzerine kurulu olduğunu belirten İnanç, katılanlara teşekkür etti.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Hayatta biz mutlu olursak etrafa da mutluluk saçarız. Bu memlekette Rabbim yüzümüzden tebessümü eksik etmesin. Samimi olarak birbirimize davranan insanlardan eylesin. Rabbim bu ülkede, bu bayrak altında ilelebet mutlu şekilde yaşatsın. Bugün gerçekten muhteşem bir atmosfer. Hayati İnanç hocamızı ikinci kez ilçemizde ağırlıyoruz. Gündüz vakti olmasına rağmen şu salon dolu. Katılanlara teşekkür ediyorum. Sındırgı Belediyesi olarak bu tür faaliyetlere ara vermeden devam edeceğiz. Bu tür organizasyonlar kendimizi geliştirmemize, bazı olayların farkına varmamıza da vesile oluyor" dedi.
En değerli işin insana yatırım olduğuna dikkati çeken İnanç, katılımcılara tavsiyelerde bulunarak, bol bol kitap okumalarını, boş işlerden uzak durmalarını önerdi. Konferans sonunda Hayati İnanç'a Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay ve Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafından Hanımeli Çarşısında üretilen hediye sepeti takdim edildi. Konferansın gerçekleşmesine katkı sağlayan sponsorlara da günün anısında plaket takdimi gerçekleşti. Yazar İnanç program sonrasında kitaplarını imzaladı.

BALIKESİR

22 Kasım 2019 Cuma

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