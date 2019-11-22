Hediyelerin Yıldızı 10’da

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Balıkesirlilere özel deneyimler yaşatan, cazibe merkezi 10 Burda AVM, araç kampanyası ile ziyaretçilerinin ayaklarını yerden kesecek.

Esas 10 Burda AVM, ziyaretçilerini muhteşem bir araç kampanyası ile karşılıyor. 14 Kasım 2019 14 Mart 2020 tarihleri arasında, aynı gün içinde toplamda her 150 TL’lik alışveriş ile çekilişe katılma hakkı sunan 10 Burda AVM, şanslı bir ziyaretçisini“Mercedes Benz” sahibi yapıyor. 14 Kasım 201914 Mart 2020 tarihleri arasında devam edecek kampanya kapsamında aynı gün içinde toplamda 150 TL tutarında alışveriş yapan ziyaretçiler danışma bankosunda kaydını yaptırarak çekilişe katılma hakkına sahip olacak.

BALIKESİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:26

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