Balıkesir'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.15'te merkez üssü Balıkesir'in Bigadiç ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Sarsıntının 11.46 kilometre derinlikte oluştuğu kaydedildi. Bu depremin ardından 3.3 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

BALIKESİR 22 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:26

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