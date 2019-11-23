Erdek’te resim ve fotoğraf sergisi

Erdek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda, Kapıdağ MTA Lisesi Salonu’nda resim ve fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide, Ocaklar Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Leyla Emektar'a ait "Sezerin Günlüğü" adlı projenin fotoğrafları ile Halk Eğitim Merkezi Görsel Sanatlar Öğretmeni Hayat Avtan'ın halk eğitim kurslarından öğrencilerine yaptırdığı resimler yer alıyor. "Sezerin Günlüğü" adlı proje, Kocaeli Kandıra İlçesi’nde 2002 yılında "Spina Bifida" anomalisi ile doğup bacaklarını kullanamayan Sezer adlı öğrencinin yaşamını kapsıyor.

Proje; Engelli çocuğu olan ailelerin çocuklarının arkasında durabilmelerini sağlamayı, bu çocukların eğitimciler tarafından eğitim ortamlarında yapılarına uygun kanalize edilebilmesini ve toplumsal yaşamda bu bireylerle ilgili farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Öğretmen Leyla Emektar, Kandıra’da çalıştığı dönemde Sezer'in 3 yıl boyunca günlük yaşamı ile ilgili çektiği fotoğraflar "Sezerin günlüğü" adıyla sergileniyor.

BALIKESİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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