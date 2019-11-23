Balıkesir'de 2 uyuşturucu taciri tutuklandı

Balıkesir polisi il genelinde Edremit ve Bandırma ilçelerinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 3 uyuşturucu tacirini yakaladı. Adli makamlara çıkarılan uyuşturucu tacirlerinden 2'si tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit ve Bandırma KOM Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 3 kişi yakalandı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 6,45 gram esrar maddesi, 2,50 gram skunk maddesi, 24,47 gram kenevir tohumu ve 1,14 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BALIKESİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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