Öğretmenlerden şiir ve müzik dinletisi

Erdek’te görev yapan müzik bölümü öğretmenleri tarafından şiir ve müzik dinletisi sunumu gerçekleştirdi.

Erdek Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda akşamı düzenlenen programda, müzik öğretmenlerinin sunduğu şiir ve müzik dinletisi oldukça coşkulu ve keyifliydi. Müzik Öğretmenleri eşliğinde sunulan şiirler ve aralarında seslendirilen şarkılardan oluşan programa ilçe de görev yapan öğretmenleri katıldı. Oldukça keyifli geçen gösteriyi izleyen öğretmenlerin, böyle bir organizasyondan büyük mutluluk duydukları gözlenirken, program bitiminde Erdek Milli Eğitim Müdürü Erbil Camgöz, teşekkür konuşmasını yaparak öğretmenlere çiçek takdim etti.

BALIKESİR 23 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

GÜNEŞ 07:54

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:55

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.