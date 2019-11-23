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Balıkesir’de "Türkiye Enerji Politikaları semineri düzenlendi

İHA

Balıkesir’de "Türkiye Enerji Politikaları semineri düzenlendi

Balıkesir Ticaret Odası (BTO) ile Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) iş birliği ile "Türkiye Enerji Politikaları" semineri düzenlendi.
"Türkiye Enerji Politikaları" semineri Balıkesir Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlendi. TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener'in konuşmacı olarak katıldığı seminer Balıkesir Ticaret Odası üyeleri yoğun ilgi gösterdiler. Seminerin açılış konuşmasını BTO Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula yaptı. Başkan Kula konuşmasında "Ülkelerin toplumsal gelişimlerinin sürükleyici unsurlarının başında enerji tüketimi gelmektedir. Enerji, günlük yaşamımızın ve üretimimizin en önemli girdilerden birisidir. Toplumun ve ekonominin gereksinim duyduğu enerjiyi, yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevre ile uyumlu bir şekilde elde edebiliyor olmak ekonomimizin gelişimi için önemli unsurların başında gelmektedir. Enerji, stratejik özelliği olan bir olgudur. Türkiye, enerji üreticisi Orta Ortadoğu ve Asya ülkeleriyle ile enerji tüketicisi Avrupa ülkeleri arasında doğal bir köprüdür. Dünya’nın bilinen doğalgaz ve petrol rezervlerinin yüzde 70’i Türkiye’ye komşu Kafkasya, Orta Doğu ve Orta Asya bölgelerinde bulunmaktadır. Türkiye her ne kadar enerji üreticisi olmasa da sahip olduğu konum nedeniyle transit ülke olarak enerji politikalarında önemli rol oynama potansiyeline sahiptir. Son dönemde içinde yer aldığı boru hattı projeleriyle transit ülke olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Ayrıca Ülkemiz ve dolayısıyla bölgemiz Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından da önemli bir potansiyele sahiptir. İlimiz açısından baktığımızda; Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından öne çıkan Balıkesir; rüzgar, biyokütle, biyogaz, güneş enerjisi ve jeotermal enerji üretimi açısından güçlü bir potansiyele sahiptir. Balıkesir, rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına uygun bir coğrafyada bulunmakla birlikte, biyogaz ve biyokütle yatırımları için bol miktarda ve kalori değeri yüksek tarımsal ve hayvansal atık kapasitesine sahiptir”dedi.

Enerji üretimi için 5. Bölge teşvikleri uygulanıyor
Güneş enerjisi yatırımı için oldukça önemli olan güneşlenme faktörü bakımından Sındırgı, Altıeylül, Karesi, İvrindi, Burhaniye, Ayvalık ve Gömeç ilçelerinin yatırıma uygun bölgeler olduğuna dikkat çeken Başkan Kula “İlde yenilenebilir enerji üretim için gerekli türbin, jeneratör ve kanat imalatı yatırımları için 5. Bölge teşvikleri uygulanmaktadır. Bu destek yenilenebilir enerji ekipmanlarının yerel düzeyde üretilmesini sağlamakta olup, milli üretimi desteklemektedir. Bugün aramızda bulunan Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM)’ın kurucusu ve Başkanı Sayın Oğuzhan Akyener, Türkiye’nin Enerji Stratejileri ve Politikalarının gelişimine son dönemde büyük katkı sağlamış önemli sağlamış, politikaların oluşumunda uygulanmasına aktif olarak önemli görevler üstlenmiş bir devlet adamıdır. Kendisi Türkiye’nin Enerji Politikaları konusunda söz söyleyebilecek en önemli kişilerden birisidir. Aynı zamanda Balıkesirli olmasından büyük gurur duyduğumuz Sayın Oğuzhan Akyener’e katılımından dolayı teşekkür ediyorum. "şeklinde konuştu.
Daha sonrasında sunumunu gerçekleştiren Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı, Oğuzhan AKYENER; Ülkelerin gelişimleri ve ekonomik olarak kalkınmalarında enerjinin önemine değinerek gerek Ülkemizin Enerji Politikaları ve Stratejileri hakkında bilgiler verdi. Sunum sonrasında üyelerin yoğun katılıyla gerçekleşen soru cevap kısmının ardından seminer sona erdi.

BALIKESİR

23 Kasım 2019 Cumartesi

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