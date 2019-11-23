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Başkan Yılmaz, İYI Parti'li Ok'a yüklendi "Balıkesir cami satan bir il olarak ...

İHA

Balıkesirliler Birliğinin geleneksel hale getirdiği 'Tarhana Çorbalı Kahvaltı' etkinliği geniş bir katılımla gerçekleştirildi. DSİ Sosyal Tesisleri'ndeki etkinliğe konuk olarak katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye gündeminde yer alan "Balıkesir'de camiler satılıyor" haberlerinin deli saçmasından başka bir şey olmadığını açıkladı.

Başkan Yılmaz, İYI Parti'li Ok'a yüklendi "Balıkesir cami satan bir il olarak duyulmamalıydı” “Milletvekilimizin yaptığı açıklama hezeyandır” “Cami satışı deli saçması”

Balıkesirliler Birliğinin geleneksel hale getirdiği ‘Tarhana Çorbalı Kahvaltı’ etkinliği geniş bir katılımla gerçekleştirildi. DSİ Sosyal Tesisleri’ndeki etkinliğe konuk olarak katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye gündeminde yer alan “Balıkesir’de camiler satılıyor” haberlerinin deli saçmasından başka bir şey olmadığını açıkladı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Maliye Bakanlığına devrettiği yerler arasında şehrin simgelerinden Zağnos Paşa Camisi’nin yer almasını Türkiye gündemine taşıyan İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok’u eleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Zağnos Paşa Camisi’ni satın alabilecek güçte bir insan grubu var mı? Alabilir mi yani kimse. Deli saçması değil mi. O zaman bu konuyu niye konuşuyoruz? Yani bunu kim alabilir? Öyle bir şey var mı? Hadi satanı geçtim de alabilen çıkabilir mi? O zaman niye konuşuyoruz?” dedi.

“Gerilimden rant elde etmek Balıkesir için artık bir lüks olmalı”
Aralarında Zağnos Paşa Camii, Saat Kulesi, okullar ve ibadet alanlarının da bulunduğu ve belediye üzerinde bulunan yerlerin vergi borçlarından mahsuplaşmak adına Maliye Bakanlığına yapılan satışların kamuoyuna yanlış yansıtıldığını belirten Başkan Yılmaz, TBMM kürsüsünde konuyu gündeme getiren İYİ Parti Milletvekili İsmail Ok’u eleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Balıkesirliler Birliğinin düzenlediği etkinlikte sorulan soru üzerine ulusal basına da yansıyan ‘cami satışı’ ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Yücel Yılmaz satışlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Zağnos Paşa Camisi’ni satın alabilecek güçte bir insan grubu var mı? Alabilir mi yani kimse. Deli saçması değil mi. O zaman bu konuyu niye konuşuyoruz? Yani bunu kim alabilir? Öyle bir şey var mı? Hadi satanı geçtim de alabilen çıkabilir mi? O zaman niye konuşuyoruz? Demek ki Balıkesir’in gerçekten konuşmaya ihtiyacı var, Balıkesir konuşuyor bunu. Kim söylese deli saçması, saçmalıyorlar denecek bir konu. Peki, bu nereden çıkıyor? Biz milletvekilimizi çok severiz. Kendisiyle beraber eğitimöğretim sektöründe beraber durduk, belediye başkanlığı yaptı. Ama bu en son asfalt parasına benzemiyor bu iş. Milletin manevi duygularıyla oynamak, yanlışı bilerek Türkiye’ye duyurmak. Biz o gün 50 Peynirli Balıkesir Kitabının lansmanını yaptık. Tüm Türkiye’ye Balıkesir’in her köşesini tanıtacak bir şey yaptık. Biz diyoruz ki Balıkesir Türkiye’nin en çok, en güzel peynirlerini yapan ili. Bunu da bir kitapla yaptık. Bunun tanıtım videosunu seyrettik. O gün Erdekli genç bir kızımız dünya şampiyonu olmuştu onun ödülünü taktık. Bunları nasıl duyurabiliriz diye uğraşırken TV’lerde biz kavga eden, birbiriyle barışık olmayan Balıkesir görüntüsü verdik. Biz tam aksi olarak çalışıyoruz. Yani gerilimden rant elde etmek Balıkesir siyaseti için çok lüks artık, Balıkesir için lüks. Zamanımızı doğru değerlendirmezsek, şehirler birbiriyle rekabet ediyor, biz öndeyiz diyecek halimiz yok. Geri kalmışlığımızın göstergesi bir sürü belirteçlerde var. Demek ki Balıkesir’in istikametini doğru yönlere iletmemiz lazım, bu birliklerin görevi de bu. Gerilimden, olmayan şeyi olmuş gibi gösteren insanların çiğ siyasete yapmasına fırsat vermeyecek akil insanlar burada var. Ben yanlış yapıyorsam, beni eleştirin. Ama Balıkesir Camiyi satan bir il olarak duyulmamalıydı. Türkiye’de her ilin yaptığı, devletin mahsuplaşma için verdiği çok basit imtiyazları sanki anormal, çok abartı bir şey varmış gibi gösterildi. Camiyi satmaya kimin gücü yeter? Böyle bir şey var mı? Buna inanıp, orada, burada camiyi satıyorlarmış diye konuşan da aslında bir şekilde bu tür dedikodu yayanların ekmeğine yağ sürüyor. Yani saçmalıyor denip bırakılacak bir konu. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye Cumhuriyeti’nde? Kimin gücü yeter? Biz camileri kendisi yapan bir milletiz."

"Konu sadece cami meselesi değil”
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, satış tabir edilen mahsuplaşma konusuna da açıklık getirerek, “Şimdi konu nereden çıkıyor? Sadece cami meselesi değil. Saat Kulesi, kültür merkezi, spor alanları gibi GOP, KOP arazileri diye bir şeyler var. Yani ortaklık payı dedikleri, bir tarla arsaya dönüşürken kamu ortak payı diye vatandaşın arazisi istimlak edilir veya kamulaştırmak üzere tapusu verilir. Bu tür yerler; okulların, spor salonlarının yapıldığı yerlerde çok vardır. Bunların büyük bir çoğunluğunu da belediyeye zamanında vatandaşalar bağışlarlar. Bunların altlıklarında şeyler vardır. Kim kullanır? Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet, Sağlık Bakanlığı kullanır. Bu arazileri zaman zaman devlet mahsuplaşma amacıyla kullanır. Biz parayı kendimiz almıyoruz, devlet gönderiyor zaten. Bunun kanuna uygun bir şekilde mahsuplaşma için, her il için kullanıyor. Bunun da belirli süreleri var. Bununla ilgili çağrı çıkınca Türkiye’deki bütün belediyeler vergileriyle ilgili mahsuplaşmak için bu tür yerlerde bulunan arsaların listelerini çıkartıp, meclisten karar alıp, kullanan kişiye geçiyor bunlar. Milli Eğitim Bakanlığı kullanıyorsa bu devletin Hazinesine geçiyor, Milli Emlak’a. Milli Emlak da bunu ilgili bakanlığa tahsis ediyor. Devletin yani mal” ifadelerini kullandı.

“Milletvekilimizin yaptığı açıklama hezeyandır”
TBMM kürsüsünden “Balıkesir’de camiler satılıyor” şeklinde konuşma yapan İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’u konuyu saptırmakla suçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Bunu siyasi rant olarak kullanmaya çalışmak, bunu sanki bir olay varmış gibi anlatmak, hazmedememenin sonucu veya bir şey bulamamanın sonucu. Yani gündemde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi demek ki gerçeklerle gündeme getirilemiyor, böyle hezeyanlarla getiriliyor. Bir tane gidin diğer muhalif parti belediye başkanlarından yapılan işi onaylıyorlarsa biz yanlış yapıyoruz. Yani milletvekilimizin yaptığı açıklama tam bir hezeyandır. Balıkesir’i karalamak için daha kötü bir şey yapılamaz. Kendisinin biz Balıkesir’e büyük hizmetleri olacak Ankara’da diyorduk ama bu son yaptığıyla Balıkesir gündeme hoş gelmedi. Eğer insanlar cami satılıyor diye inanıyorsa burada sadece bize değil, size de görev düşüyor. Bu yanlışı; yani milletvekilimizin ortaya attığı taşı hep berabere çıkartacağız. Yani cami satıldığı yok. Devletin belediyede bulunan yeri, devletin Hazinesi’ne geçiyor. Bunu satın alabilecek güçte adam varsa, gitsin alsın. Caminin yeri de o şeyde değil. Dışarıda, çok basit olan yerler. Yok, bunu başkası kullanacakmış, işte satılacakmış avlu deniyor. Öyle bir şey olabilir mi? Buna kim inanır. Deli saçmasının saçması. Hiç işi olmayan insanlar bunu satılıyormuş diye konuşurlar. Ama konuşan adamlar boş. Gerçekten memleketin bu kadar hizmete ihtiyaç duyduğu, her yerde bu kadar hizmet yapılırken biz neyle uğraşıyoruz. Bu konunun Balıkesir gündemine gelmesi, her bir Balıkesirliye hakarettir. Bunu gündeme taşıyanları da kınıyorum. Yani böyle bir şey varmış gibi anlatan arkadaşlar çıksınlar bir daha izah etsinler. Soru sorsunlar; öyle kürsüde tek taraflı anlatıp da milletin Türkiye genelinde aklını bulandırmak Balıkesirli bir arkadaşımıza düştü. Türkiye’de sadece Karesi Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi mi yapıyor bunu? Türkiye’deki bütün belediyeler yapıyor. Yani senin de mensup olduğun partideki Susurluk Belediyesi de yapıyor. Şimdi bunu bir şey varmış gibi anlatıp, siyasetle ilgilenmeyen insanlara 23 kişiyi kötüleyeceğim diye bütün Balıkesirliyi kötülemenin ne anlamı var? Camiyi satan Balıkesirliler mi dedirttirmeye çalışılıyor. Yani bu konuyu daha fazla gündeme getirmeyelim. Basın mensubu arkadaşlar da kamuoyunun duyması adına yayınlamak doğru ama böyle bilinsin, o kendi ayıbıyla kalsın. Çok da konuşulmasın bu konu. Kim satacak Balıkesir camilerini öyle bir şey olabilir mi?” diye konuştu.
Balıkesirliler Birliği Başkanı Dr. Mehmet Çalışkan ev sahipliğinde düzenlenen Tarhana Çorbalı Kahvaltı etkinliğine AK Parti Milletvekili Adil Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkan Vekili Ekrem Başarın, siyasi partilerin temsilcileriyle dernek üyeleri katıldı.

BALIKESİR

23 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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