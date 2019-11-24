Ayvalık MHP’de yeni sinerji Mehmet Sıray yönetimi ilk toplantısında birlik ve beraberlik mesajları verdi

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından atanan Mehmet Sıray başkanlığındaki yeni ilçe yönetimi düzenlenen kahvaltılı toplantı ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Cunda Uygulama Oteli’nde düzenlenen kahvaltılı toplantı; MHP Ayvalık İlçe Teşkilatı’nın yeni atanan İlçe Başkanı Mehmet Sıray’ın yanı sıra, henüz görev bölümü yapmayan ilçe yöneticileri; Mehmet Çokkorkmaz, Hasan Ustalı, Havva Nefise Çam, Turhan Atılgan, Necmi Çetinkaya, Adil Arslan, Ömer Nazlı, Nazlı Akman, Nihat Uzun, Levent Kaçar, Okan Yenigül, Hakkı Bayraktar, Şerif Doğan, Alparslan Özmen, Fatih Gülkokan, Kadir Şakir Savaş, Ali İbrahim Yatkın, Mustafa Ateş, Firdevs Türkyılmaz, Serhat Günsel, Mustafa Gürbüz, Alican Yaşin, Selahattin Engin, Osman Özüünlü, Ahmet Yalın, Mustafa Veske, Esra Genç, Hasan Seyhan, Ömer Kıroğlu, Abdülkadir Karakaş, Cerrah Şanlıoğlu, Nazan Varol, İsmail Ateşoğlu, Yasin Durko, Süleyman Pakman ve Emre Ceylan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Son derece nezih bir ortamda gerçekleşen toplantıda konuşan MHP Ayvalık İlçe Başkanı Mehmet Sıray, görevi devralır almaz, ilçe binası bulunmayan partilerine bir bina kiraladıklarını kaydetti.

Ayvalık merkezde kiralıkları yeni ilçe binasının içerisine oturma grupları ve eşyaları temin ettiklerini anlatan Başkan Sıray, parti yöneticileri arasında iletişimi daha rahat sağlayabilmek için bir Whatsapp Grubu oluşturduklarını da açıklayarak, hedeflerinin Ayvalık’ta MHP’yi birlik ve beraberlik içerisinde bir bütün olarak yönetmek ve hak ettiği zirveye taşımak olduğunu söyledi.

Ayvalık MHP’nin tüm yöneticilerinin tek tek kendini tanıttığı tanışma kahvaltısında açıklamalarını sürdüren Mehmet Sıray, “Bugün burada o kadar güzel bir araya geldi ki, belki de Ayvalık’ta bugüne kadar pek çok siyasi partiye nasip olmayacak kadar kaliteli isimleri bir araya getirmiş olduk. Ben bu tablo karşısında şu anda çok duygulandım. İnşallah hep birlikte örnek bir yönetim olacağız. Gerçekleştireceğimiz başarılı çalışmalarımızla, gerek diğer siyasi partilerin ilçe teşkilatlarına, gerekse de Ayvalık’ımıza hem güzel bir örnek olacak hem de hizmet edeceğiz” dedi.

MHP Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel ve il yöneticilerine güveninin tam olduğunu vurgulayan Mehmet Sıray, kendisine teklif edilen MHP Ayvalık İlçe Başkanlığı görevini almasında en büyük nedenin de bu güvene ve Balıkesir yönetiminin başarılı olacağına yönelik inancının çok güçlü olmasından kaynaklandığını belirterek, “Her kuş alayı ile uçar. Bizim il teşkilatımız, güzel bir teşkilatsa, ilçe teşkilatlarımız da güzelleşecektir. Sonuçta güçlü bir sinerji ortaya çıkacaktır ve bu güç Allah’ın izniyle başarıyı beraberinde getirecektir” diye konuştu.

Parti içerisindeki amaçlarının MHP Genel Başkanı Devlet ve Bahçeli ve ekibine layık olabilmek olduğunu ifade eden Sıray, kendisinden önceki MHP Ayvalık İlçe yöneticilerini de unutmayarak, “Geçmişte bu davaya hizmet eden, gönül veren ve partinin başarısı için emek harcayan herkesten Allah razı olsun. Geçmişteki bütün olumsuzlukları bir kenara bırakıyoruz. Biz hiç kimseye kötü gözle ve ön yargılı olmak için bu göreve gelmedik. Bizim için herkes 10 üzerinden 10 numaradır” dedi.

Ayvalık’ın; dünyanın cennet köşelerinden biri olduğuna işaret eden MHP İlçe başkanı Mehmet Sıray, “Bizim en büyük hedefimiz Ayvalık’ımıza ve halkımıza en iyi hizmetin verilmesini sağlayabilmektir. Bu amaçla da görev bölümümüzü yaptıktan sonra çalışmalarımıza başlayacağız. Bizim Ayvalık için gerçekleştirmek istediğimiz birçok projemiz var. Bu projelerimizi hayata geçirebilmeyi arzu ediyoruz. İnşallah bu yönde bizlere görev düşerse, Ayvalık’ımız için elimizi taşın altına sokacağız.” şeklinde konuştu.

Geçmişte MHP’de varolan ancak, siyasi konjonktürler sonrasında bugün başka partilerde bulunan milliyetçi davanın tüm neferlerine “yuvaya dön” çağrısında bulunan Mehmet Sıray, partilerinin kapısının tüm hangi partide olursa olsun tüm dava arkadaşlarına ardına kadar açık olduğunu da sözlerine ekledi.

MHP Genel Merkez tarafından ataması yapılan yeni yönetim, kahvaltının ardından hatıra fotoğrafı da çekilmeyi ihmal etmeyerek, birlik ve beraberliklerinin asla bozulmaması temennilerinde bulundu.

BALIKESİR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.