Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72 - Konyaspor: 71

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Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 7. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor evinde konuk ettiği Konyaspor’u 7271 mağlup etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da Myles Mack 31 sayı 4 ribaund 10 asist ile maçın en skorer ismi olurken, Marvin Jefferson da 14 sayı 9 ribaund ile galibiyete katkı sağladı. Konuk ekipte ise Tufan Önen 18, Ceyhun Altay 15, Mitchelle Douglas Wilbekin 14 sayıyla mücadele etti.



Salon: Kurtdereli

Hakemler: Sami Özel xx, Ozan Gönen xx, Burak Yılmaz xx

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: Myles Mack xxxx 31, Marvin Jefferson xxx 14, Gökhan Aydın xx 10, Berkay Genç x 4, Mert Konuk xx 6, Harun Can Doğan x 3, Mahmut Can Çetin x 2, İsmail Çevik x 2

Konyaspor: Tufan Önen xxx 18, Ceyhun Altay xxx 15, Mitchelle Douglas Wilbekin xxx 14, William Shaquille Goodwin xxx 13, Berkay Sinirlioğlu x 5, Emre Okan x 2, Mehmet Özdoğan x 2, Bora Hun Paçun x 2

1. Periyot: 1910 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

Devre: 3935 (Balıkesir Büyükşehir Belediyespor lehine)

3. Periyot: 5660 (Konyaspor lehine)

BALIKESİR 24 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:55

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:55

YATSI 19:17

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