Balıkesir için fırtına uyarısı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden Balıkesir için fırtına ve yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Balıkesir'de fırtına ve yağış uyarısı yaptı. Meteorolojiden yapılan açıklamada, "Bölgede yapılan son değerlendirmelere göre; Balıkesir'de bu sabah saatlerinden itibaren başlayacak olan güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın iç kesimlerde (6080 km/sa), kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (80100 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" açıklaması yapıldı.

BALIKESİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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