Cilt bakım kursu ilgi görüyor

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Cilt Bakımı Kursu ilgi gördü. Ayten Komşu’nun öğretmenliğini yaptığı kursa iki grupta 48 kişi katılırken, kurs sonunda belge verileceği açıklandı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonlarında geçtiğimiz ay başlayan Cilt Bakımı Kursu ilgi gördü. Haftanın 4 günü iki grupta düzenlenen kursa katılan kadınlara, cilt bakımı ve vücut masajı korularında bilgi veriliyor. Lazer epilasyon, iğneli ağda, kaş bıyık alma ve saç kesimi konularında eğitim alan kadınlar kursa katılmaktan mutlu olduklarını anlatırken, Haziran ayında tamamlanacak olan kursu bitirenlere belge verileceği açıklandı. Kursiyerlerin kısa sürede çok şey öğrendiklerini anlatan Kurs Öğretmeni Ayten Komşu, “Burada eğitim alan arkadaşlarımız Mesleki Eğitim Merkezine devam ederek kalfalık ve ustalık belgesi alabilirler. Burada kadın güzelliğine ait ok şey öğreniyorlar. Kursumuz Haziran ayında tamamlanacak. Kursumuzda başarılı olan arkadaşlarımıza belge verilecek” dedi.

BALIKESİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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