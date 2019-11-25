Burhaniye’de Pati, anaokulundaki miniklerin maskotu oldu

Burhaniye ilçesinde, Yıldız Özsaraç Anaokulu’nda sahiplenilen köpek yavrusu öğrencilerin maskotu oldu. Pati adı verilen 4 aylık yavru ile oynayan çocuklar mutlu olurken, Okul Müdürü Mehtap Güven, köpeğin öğrenciler için çok büyük zenginlik olduğunu söyledi.

Yıldız Özsaraç Anaokulu’nda, belediyenin köpek barınağından alınan yavru köpek öğrencilerin maskotu haline geldi. Okulda Pati için özel kulübe yaptırıldı. Pati’yi sırayla seven öğrenciler büyük mutluluk yaşıyorlar. Okulda 160 öğrencinin eğitim gördüğünü anlatan Okul Müdürü Mehtap Güven, “Milli Eğitim Bakanımızın her okula bir evcil hayvan talimatı gereğince bu köpeği barınaktan aldık. Bütün öğrenciler, öğretmenlerinin gözetiminde Pati’yi seviyorlar. Öğrenciler için çok büyük bir zenginlik oldu ”dedi. Öğrenciler arasında hayvan sevgisinin arttığını anlatan Rehber Öğretmen Mustafa Sökeli de, “ Köpek sevmenin öğrencilerin ruhsal sağlığının gelişmesinde olumlu katkı sağladığına inanıyoruz. Öğrencilerimiz sırayla bunu besliyorlar. Çocukların duygusal ve sosyal gelişimlerinede katkısı olmaktadır. Çocuklar korkmadan yardım etmeyi de öğreniyorlar.” dedi.

BALIKESİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 13:00

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.