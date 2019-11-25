Gazeteci Reşit Kıpçak hayatını kaybetti

Balıkesir'in duayen gazetecisi ve Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti kurucusu M.Reşit Kıpçak 94 yaşında hayatını kaybetti.

Balıkesir Yerel Basınının duayen gazetecisi M.Reşit Kıpçak (94) bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Balıkesir basınına yön veren isimlerden olan ve 1966 yılında Balıkesirspor'un kurucuları arasında yer alan ve Balıkesirliler Birliği Başkanlığı da yapan Kıpçak için Yarın Zağnos Paşa Camisinde öğle namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası Çınarlıdere mezarlığında toprağa verileceği açıklandı. Reşit Kıpçak evli ve 2 çocuk babasıydı.

BALIKESİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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