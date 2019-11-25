Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

İHA

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli adasına gitmek isteyen 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Ege Denizi'nde yakalandı.

Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Ege Denizi’nde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, gece yarısı saat 00.30 sıralarında bir şişme botun Midilli adasına doğru ilerlediğinin bilgisini alan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek Maden adası açıklarında ilerlemekte olan lastik botu durdurdu. 12’si çocuk, 10’u kadın olmak üzere 34 düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık’ın Cunda adasında bulunan komutanlığa getirdikleri Afganistanlı göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlarda bulundu.

BALIKESİR

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:28
  • GÜNEŞ 07:56
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kabak tohumları karıştı, hayatları değişti
YEREL HABERLER Kabak tohumları karıştı, hayatları değişti
Susurluk'ta bozuk yollara asfalt atılıyor Kaldırım çalışmaları hızlandı
YEREL HABERLER Susurluk'ta bozuk yollara asfalt atılıyor Kaldırım ...
83’lük dede 34 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor
YEREL HABERLER 83’lük dede 34 yıldır gönüllü müezzinlik yapıyor
Başkan Güney’den personele dayanışma yemeği
YEREL HABERLER Başkan Güney’den personele dayanışma yemeği
Gazeteci Reşit Kıpçak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Gazeteci Reşit Kıpçak hayatını kaybetti
Burhaniye’de Pati, anaokulundaki miniklerin maskotu oldu
YEREL HABERLER Burhaniye’de Pati, anaokulundaki miniklerin maskotu ...
(Özel) Alırken mutlaka koklayarak alın Kaliteli zeytinyağı almanın sırları
YEREL HABERLER (Özel) Alırken mutlaka koklayarak alın Kaliteli ...
Cilt bakım kursu ilgi görüyor
YEREL HABERLER Cilt bakım kursu ilgi görüyor
Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir açıklarında 34 düzensiz göçmen yakalandı
Balıkesir'de polis 12 zehir tacirini yakaladı
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 12 zehir tacirini yakaladı
Balıkesir'de polisten silah operasyonu Operasyonlarda 8 silah ele geçirildi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polisten silah operasyonu Operasyonlarda ...
Balıkesir için fırtına uyarısı
YEREL HABERLER Balıkesir için fırtına uyarısı
(Özel) "Ispanak değil şeytan elması zehirliyor" Küresel ısınmayla şeytan elması tekrar çimlendi, ıspanak ile karıştı Prof. Dr. Gülendam Tümen: "2100 yılında Ege ve Akdeniz'de otsul kalmayacak"
YEREL HABERLER (Özel) "Ispanak değil şeytan elması ...
Koyun sürüsüne otomobil çarptı: 15 koyun telef oldu
YEREL HABERLER Koyun sürüsüne otomobil çarptı: 15 koyun telef oldu
Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 72 - Konyaspor: 71
YEREL HABERLER Türkiye Basketbol 1. Ligi: Balıkesir Büyükşehir ...
Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın Yıldızspor
YEREL HABERLER Bölgesel Amatör Lig: Bigadiç Belediyespor 1-0 Aydın ...
Şehit Aybüke öğretmen Edremit’te anıldı 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde şehit öğretmenler anıldı
YEREL HABERLER Şehit Aybüke öğretmen Edremit’te anıldı 24 Kasım ...
Öğretmenler günü kutlandı
YEREL HABERLER Öğretmenler günü kutlandı
Büyükşehir yolcuları bilgilendirdi Terminallerde yolcu hakları broşürü dağıtıldı
YEREL HABERLER Büyükşehir yolcuları bilgilendirdi Terminallerde ...
Balıkesir'de davulla keşkek dövme geleneği devam ediyor
YEREL HABERLER Balıkesir'de davulla keşkek dövme geleneği devam ...
Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalanırken 6 silah da ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de 21 aranan şahıs yakalanırken 6 silah da ...
İçki imalathanesi gibi ev
YEREL HABERLER İçki imalathanesi gibi ev
Ayvalık MHP’de yeni sinerji Mehmet Sıray yönetimi ilk toplantısında birlik ve beraberlik mesajları verdi
YEREL HABERLER Ayvalık MHP’de yeni sinerji Mehmet Sıray yönetimi ilk ...
Başkan Yılmaz, İYI Parti'li Ok'a yüklendi "Balıkesir cami satan bir il olarak duyulmamalıydı” “Milletvekilimizin yaptığı açıklama hezeyandır” “Cami satışı deli saçması”
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, İYI Parti'li Ok'a yüklendi "Balıkesir ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X