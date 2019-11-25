Ayvalık’ta 34 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı

Bu sergide "Hiçbir Yerdeyiz"

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli adasına gitmek isteyen 34 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen Ege Denizi’nde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, gece yarısı saat 00.30 sıralarında bir şişme botun Midilli adasına doğru ilerlediğinin bilgisini alan Kuzey Ege Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı bünyesindeki ekipler hemen harekete geçerek Maden adası açıklarında ilerlemekte olan lastik botu durdurdu. 12’si çocuk, 10’u kadın olmak üzere 34 düzensiz göçmeni yakalayan Sahil Güvenlik ekipleri, Ayvalık’ın Cunda adasında bulunan komutanlığa getirdikleri Afganistanlı göçmenlere yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme gibi insanî yardımlarda bulundu.

BALIKESİR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:28

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