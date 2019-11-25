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Bu okulda yoğurt yapılıyor

İHA

Balıkesir Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin GMKA Projesiyle hayata geçirdiği "Ev Tipi Yoğurt Üretim Tesisi" ve "Doğal Oyuncak Yapımı Atölyeleri" düzenlenen törenle açıldı. Okul bünyesinde kurulan ev tipi yoğurt üretme tesisinde 3 haftada 1 ton yoğurt yapılarak satıldı.

Bu okulda yoğurt yapılıyor

Balıkesir Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin GMKA Projesiyle hayata geçirdiği “Ev Tipi Yoğurt Üretim Tesisi” ve “Doğal Oyuncak Yapımı Atölyeleri” düzenlenen törenle açıldı. Okul bünyesinde kurulan ev tipi yoğurt üretme tesisinde 3 haftada 1 ton yoğurt yapılarak satıldı.
Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Geleceğim Sağlık “ Projesi kapsamında ev tipi yoğurt üretme tesisi ile doğal oyuncak yapım atölyelerinin açılışı yapıldı. Hazırlanan proje kapsamında çocukların gelişimine destek verecek oyuncaklar doğal ürün ve boyalarla yapılırken, hiçbir katkı maddesi kullanılmadan da sağlıklı yoğurt imalatı yapılacak. Her gün imal edilen yoğurdun mayası ise bir önceki gün üretilen yoğurttan elde edilecek.

Okul Müdürü Fatmagül Çelik: “İş arayan değil aranan eleman”
Okulda düzenlene açılış töreninde Okul Müdürü Fatmagül Çelik Geleceğim Sağlık Projesi hakkında bilgiler verdi. Çelik, “Projemizde Gıda Teknolojisi ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümleri birlikte çalışmışlardır. Gıda Teknolojisi Bölümü sağlığımız açısından tüketimi son derece önemli olan yoğurdu sağlıklı, güvenli, doğal olarak üretmeyi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümümüz ise 072 ay çocuklarına uzun süre kullanılabilen, nesilden nesile aktarılabilecek, sağlık prensipleriyle üretilmiş doğal oyuncak yapımını amaçlamıştır. Bizler; bu amaçların yanı sıra öğrencilerimizin aldıkları teorik eğitimleri uygulamaya geçirmelerini, okulla olan bağlarını kuvvetlendirmeyi, tüketen bireyler yerine üreten bireyler olmalarını, ürettiklerinden bir kazanç sağlamalarını, yaptıkları uygulamalar sonucunda da mezun olduklarında sektörde iş arayan değil, iş için aranan ara eleman haline gelmelerini hedefledik” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız: “Ara eleman değil aranan eleman”
İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız da meslek liselerinde okuyan öğrencileri ara eleman değil aranan eleman olarak yetiştirmek istediklerini belirterek, “Buradaki öğrencilerimize şunu söylemek istiyorum: Ne olur kendinizi basit, değersiz görmeyin. Kolunuzda bir altın bilezik var. Buradan mezun olduğunuz zaman eskilerimizin tabiriyle sanat altın bileziktir misali kolunuzda bir sanat var. Şu an dört yıllık bir fakülte bitirdiği halde bin 5002 bin liraya dışarıda öğretmen olarak ya ada farklı mesleklerde çalışan kişiler varken sanayide 3 bin 500 liraya 4 bin, 5 bin liraya çalıştırmaya hazır firmalarımız var. Yeter ki siz kendinizi iyi yetiştirin, kendinize güvenin. Kimilerinin kullandığı bir tabir var meslek liseleri için; ara eleman diyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Biz buradan Fahri Kiraz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yetişen her öğrencimizin aranan eleman olduğuna inanıyoruz. Buradan çıktığınızda hepiniz birer bu memlekette aranan eleman olacaksınız” dedi.

Vali Ersin Yazıcı: “İşinizi severek yapın”
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise meslek liselerine ülkenin ihtiyacı olduğuna vurgu yaparak, “Güzel bir ana tanıklık etmek için bir aradayız. Mutluyum, sevinçliyim, kendimi iyi hissediyorum, güzel bir şey yaptığımızı düşünüyorum. Öncelikle Kalkınma Ajansı’ndan 28 tane okulumuza böyle bir katkı sağladık. Bu çorbada benim de tuzum var. Bu şekilde olması için başka kaynakları buraya yönlendirmek adına bir takım gayretlerimiz oldu. Sonuçta da şükrediyoruz ki oldu. O yüzden gençler; güzel şeyler yapılıyor, güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Biz size destek sunmaya, donanımınızı artırmaya devam edeceğiz. Bu bizim görevimiz büyükler olarak. Meslek liselerinin 1520 yıldır savrulduğu noktada eski, o güçlü günlerine geçmek zorunda artık. Sizin için değil, bizim için, bu ülke için, bu ülkenin geleceği için meslek liseleri güçlenmek mecburiyetinde. Üretimin ana unsuru, ana elemanı sizlersiniz çünkü. Üretmeden güçlenemeyeceğimize göre, dolayısıyla burayı ve benzeri okulları güçlendirmek, kalkındırmak ve her şeyin ötesinde bunlar maddi konular ve hepsini buluruz. Ama en önemlisi geleceğe umutla bakan gençliğe ihtiyacımız var bizim. Her şeyin merkezinde insan var, insan mutlu değilse, gelecekten beklentisi yoksa yaptığımız hiçbir yatırımın ne yazık ki hiçbir anlamı yok. Şimdi oyuncak atölyesini ve yoğurt imalatını destek, buradaki öğretmen arkadaşlarımız sayesinde gerçekleştirdik. Siz eğer gönlünüzü, emeğinizi, öncelikle gönlünüzü vererek bu işi yapmazsanız, bu iş olmaz. İşinizi iyi yapmıyorsanız kimse saygı duymaz. Efendim, ben öğretmenim sınıfta öğrenci bana saygı duymak mecburiyetinde. Bir yere kadar evet, ama işini iyi yapmayan öğretmene öğrenci saygı duymaz, duysa da gönülden duymaz, mecburiyetten duyar. Gençler bunlar sizin için yapıldı. Burada güzel şeyler üretin, biz pazarlamasıyla ilgili elimizden gelen gayreti göstereceğiz, size sahip çıkmaya devam edeceğiz. Burada para kazanmanızı istiyorum. İnşallah bunu hep birlikte sağlayacağız ve yavaş yavaş meslek liselerimiz gerçekten hak ettiği yere gelecek. Parmakla gösterilen insanlar sizler olacaksınız. Lütfen kendinize güvenin, bu ülkenin size ihtiyacı var. Siz değerlisiniz, kıymetlisiniz ve bizim size gerçekten ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.
Düzenlenen açılışa Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız'ın yanı sıra, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

BALIKESİR

25 Kasım 2019 Pazartesi

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