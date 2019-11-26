Voleybol’da milli heyecan yarın başlıyor

Efsane hatta o devir bitti!

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Balıkesir Kurtdereli Spor salonu, CEV U17 Balkan Şampiyonası Ön Eleme Turu maçlarına ev sahipliği yapacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonunu birlikte gerçekleştirdiği CEV U17 Kızlar Avrupa Şampiyonası Balkan 1. Ön Eleme Turu maçları yarın başlıyor. Türkiye ile birlikte Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Sırbistan'ın yer alacağı ön eleme turu maçları 2630 Kasım günleri arasında Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyon olan takım Avrupa Şampiyonası’na direkt gitme hakkı kazanacak.

Karşılaşmaların programı şöyle:



26 Kasım Salı

16.09 Bulgaristan Romanya

18.30 Türkiye Yunanistan

Sırbistan (bay)



27 Kasım Çarşamba

16.00 Yunanistan Sırbistan

18.30 Türkiye Bulgaristan

Romanya (bay)



28 Kasım Perşembe

16.00 Sırbistan Romanya

18.30 Bulgaristan Romanya

Türkiye (bay)



29 Kasım Cuma

16.00 Sırbistan Bulgaristan

18.30 Romanya Türkiye

Yunanistan (bay)



30 Kasım Cumartesi

15.00 Romanya Yunanistan

17.30 Türkiye Sırbistan

Bulgaristan (bay)

BALIKESİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:57

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