Balıkesir'de polis aranan 13 kişiyi yakaladı

Balıkesir polisi il merkezi ve ilçelerde yaptığı aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 13 kişiyi yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan Edremit ilçesinde 3, Ayvalık ilçesinde 1, Manyas ilçesinde 1, Burhaniye içesinde 1, Sındırgı ilçesinde 1 ve Balıkesir merkezde 6 olmak üzere toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 13 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:29

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