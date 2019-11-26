Minikler eğlence dolu bir tatil için 10 Burda’daydı

Balıkesir’in yaşam ve buluşma merkezi 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerini ara tatil boyunca birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklerle ağırladı. Düzenlediği etkinliklerle Balıkesirlilerin sosyal hayatına renk katan 10 Burda AVM, minik ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil yaşattı.

Ara tatilde birbirinden keyifli etkinlikler için 10 Burda’da buluşan minikler, 1617 Kasım tarihlerinde 10 Burda Çocuk Kulübü kapsamında atölye çalışmalarına katılırken, 1821 Kasım tarihleri arasında 10 Burda Çocuk Tiyatrosu oyunlarını Sahne 10’da izlediler. 2224 Kasım tarihleri arasında ise minik ziyaretçiler, TRT Çocuk’un sevilen çizgi filmlerinden Kukuli ve arkadaşları etkinliğinde, çizgi filmin maskotları ile birlikte şarkılar söyleyip dans ettiler.

Balıkesir ve bölge halkını ilklerle buluşturarak özel deneyimler yaşatan 10 Burda AVM’de okulların ilk ara tatilinde düzenlenen birbirinden eğlenceli ücretsiz etkinlikler, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

BALIKESİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:29

GÜNEŞ 07:57

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:32

AKŞAM 17:54

YATSI 19:16

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