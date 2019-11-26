Balıkesir’de kadınlar kendi yazdıkları oyunla şiddete hayır dedi

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Öykü Atölyesi çatısı altında bir araya gelen kadınların Reha Yurdakul Salonu’nda sahnelediği kadına şiddeti konu alan “Aman Aman Bıktık Valla” adlı oyun büyük ilgi gördü. Hiç tiyatro eğitimi almamış kadınların rol aldığı oyunu yaklaşık 300 kişi izlerken, ayakta alkışladı.

Burhaniye’de 8 yıl önce, başlatılan şiddete farkındalık projesi doğrultusunda "Boş İskemle", "Hey kadınlar Neredesiniz" ve “Kadın TV” oyunlarıyla sesini duyuran Öykü Atölyesi, şimdi de “Aman Aman Bıktık Valla” adlı oyunla izleyicilerin karşısına çıktı. Oyunda, yörede yaşanan kadın şiddetine yönelik öykülere yer verildi. İlk üç oyunda olduğu gibi bu oyunun senaryosunu da Filiz Kayalı yazdı. Oyunda, 13 kadın görev alırken, 8 kadında onlara ses ve müzikleri ile katkıda bulundu. Müzikli oyunda rol alan kadınlar büyük heyecan yaşarken, başarıları ile takdir topladı.

Oyuna konu olan öykülerin Burhaniye de yaşandığını anlatan Oyun Yazarı Filiz Kayalı, “Kadına, doğaya ve hayvan dostlara yönelik yapılan şiddetin tümünü anlatan oyunlar yazıyoruz. 8 yıldır şiddete farkındalık oluşturmak için yollardayız. Burhaniye de, hemen yaşadığımız yerde, hemen çevremizde, yanı başımızda duran, tanık olduğumuz ya da bize anlatılan kadın öykülerini senaryolaştırıyoruz. Bunları yürekli kadınlarla birlikte sahneye taşıyoruz. Lütfen ses verin, kulak verin ve sessiz durmayın diye başlattığımız bir proje. Bu bizim 4’ncü oyunumuz. Defalarca oynadık. Başka şehirlerden de davetler aldık. Çağrıldığımız her yere gidiyoruz. Mahallelerde oynuyoruz. Kahvehanelerde oynuyoruz. Ama, biz şiddete yeter dur diyoruz” dedi. Oyunda rol alan Pervin Çağlayan da, “Kadınlar olarak şiddete farkındalık oluşturmak, yanı başımızdaki şiddete duyarsız kalmamak için bu projeleri üretiyoruz ve hayata geçiriyoruz. Şiddete sessiz kalmayalım. İktidar da gerekli düzenlemeleri yapsın. Şiddete hayır diyoruz” diye konuştu. Berrin Solak ise, “ Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için oluşturulan önemli bir projenin parçasıyım. Hem müzisyen hem de bir oyuncu olarak bundan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum” dedi.

BALIKESİR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:29

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