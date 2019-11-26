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Balıkesir'de 32 aranan şahıs yakalandı

İHA

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 32 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de 32 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 32 kişiyi yakaladı.
Türkiye genelinde aranan şahısların yakalanması maksadıyla eş zamanlı olarak icra edilen uygulamada; Balıkesir polisi aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 32 kişiyi yakaladı. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan Edremit ilçesinde 3, Ayvalık ilçesinde 2, Manyas ilçesinde 2, Burhaniye ilçesinde 2, Susurluk ilçesinde 4, Bigadiç ilçesinde 4, Dursunbey ilçesinde 1, Erdek ilçesinde 2, Bandırma ilçesinde 3, Gönen ilçesinde 5 ve Balıkesir Merkezde 4 olmak üzere toplam 32 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 32 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi.

BALIKESİR

26 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:29
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  • İKİNDİ 15:32
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