(Özel) Türkiye düzensiz göçmenlere “Dur” diyor 11 ayda 55 bin düzensiz göçmen Ege’de yakalandı Ege’de düzensiz göçmen akını devam ediyor Sahil Güvenlik Ege’de kuş uçurmuyor

2019 yılının ilk on bir ayında Ege Denizinden Yunanistan’a yası dışı yollardan geçmek isteyen 55 bin 806 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığının 7 gün 24 saat mesaisi ile yakalandı. Türkiye’nin özellikle Ege Denizinde yaptığı düzensiz göçü önleme faaliyetlerindeki başarısı dikkatleri çekiyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığının verilerine göre 1 ocak 2019 tarihi itibariyle Ege Denizi’nde yapılan düzensiz göç önleme faaliyetlerinde 55 bin 806 düzensiz göçmen yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek isterken yakalandı. Ege Denizi’nde yıl başından bu yana bin 615 olaya müdahale edildi. Yasa dışı geçişlerde yaşanan kazalarda ise Ege’de 33 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Düzensiz göçün önlenmesi faaliyetlerinde Sahil Güvenlik tarafından 76 organizatörde ekipler tarafından yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı gemiler, botlar, uçaklar, helikopterler ve mobil radarlar ile Ege Denizi 7 gün 24 saat izlenerek yasa dışı geçişleri ile mücadele aralıksız devam ediyor.

BALIKESİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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