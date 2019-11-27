Daha çevreci bir firma için yatırım yaptılar

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir süre önce çıkan yangında hasar gören süt firması, fabrikaya 2 milyon euro yatırımda bulundu.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde bulunan Gönenli Süt ve Süt Ürünleri A.Ş., büyümeye endeksli yatırımlarını sürdürüyor. 2 milyon euroluk ek yatırımla 3 bin metreküp/gün hidrolik yüke sahip 125 bin kişi eşdeğer kirlilik yükünü arıtacak kapasitedeki atık su arıtma tesisini işletmeye alan firma, aynı zamanda biogaz tesisi ile üretilen metan gazı yakma ünitesinde enerji geri kazanım projesini de planlamaya aldı. Tesis tamamen yerli mühendislik ve müteahhitlik tarafından yapıldı.

Gönenli Süt ve Süt Ürünleri A.Ş.'nin son yıllarda yaptığı ciddi yatırımlar sayesinde 750 işçiye istihdam sağlandı. Gönen Çayı'nın kirliliği ile alakalı firmalar hedef gösterilirken, işletmeler yapmış oldukları ciddi yatırımlar sayesinde hem çevre kirliliğini minimuma indirmeyi hem de geliştirdikleri projeler ile çıkan metan gazı sayesinde enerji üretmeyi hedefliyor. Çevreyi kirletmeme adına yatırım yapan Gönenli Süt ve Süt Ürünleri A.Ş., yeni işleyiş hakkında Ziraat Odası'na ve muhtarlara teknik bir gezi düzenledi. Firmanın müdürü Sabir Karaca, bölgede etkilenen mahalle muhtarlarına ve Gönen İlçe Ziraat Odası Başkanı Necati Özkurt'a fabrika alanında yaklaşık iki aydır ÇED sonuçları alınan arıtma tesisini anlattı. Arbiogaz Proses Mühendisi Samet Vatansever, "Gönenli Süt ve Süt Ürünleri A.Ş.'nin Gönen Tesisi'nde 2 milyon euro ek yatırım maliyeti ile kurulmuş olan, 3 bin metreküp/gün hidrolik yüke sahip 125 bin kişi eşdeğer kirlilik yükünü arıtacak kapasitedeki atıksu tesisi işletmeye alınmıştır. Tesis çıkış suyu su kirliliği kontrol yönetmeliği deşarj limitlerinin çok altında, yüksek verim ve kalite ile keten deresine desarj edilmektedir. Atıksu arıtma tesisinde kurulan laboratuvarda sürekli olarak tesis giriş ve çıkış değerleri ile işletmeye ait kalite kontrol analizleri yapılarak izlenmektedir. Biogaz tesisinde üretilen metan gazı yakma ünitesinde yakılarak, enerji geri kazanım projeleri yapılarak, yatırım planlamasına alınmıştır. Tesis kurulu gücü 300 kWh olup, 3 vardiya halinde 8 kişi çalışmaktadır. Tesis kontrolü otomasyonu son teknoloji scada sistemleri ile sürekli kontrol edilmektedir. Tesisten çıkan katı atık ve arıtma çamurları ise bertaraf tesisine verilmektedir. Arıtma tesisimiz sektörde en son gelişmeler ve yenilikçi teknolojiler kullanılarak inşa edilmiştir. Yapımında yerli mühendislik ve müteahhitlik tercih edilmiştir. Minimum enerji tüketimi ile maksimum arıtma performansı hedeflenmiştir. Alınan sonuçlar bu yüksek hedeflere ulaşıldığını göstermiştir" dedi.

BALIKESİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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