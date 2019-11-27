Balıkesir'de jandarma 42 aranan kişiyi yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde 'Huzur ve Güven Uygulaması' yaptı. Jandarma uygulama esnasında 2'si terör örgütüne üye 42 aranan şahsı yakaladı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; aranan şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerinin sağlanmasına yönelik olarak 91 ekip ve 333 personelin katılımı ile icra edilen "Huzur ve Güven (Aranan Şahısların Yakalanması) Uygulaması" kapsamında; 5 bin 442 şahıs sorgulanmış, 2'si terör örgütüne üye olmak ve 2'si kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 42 şahıs yakalanmış, 9 şahsa adli ve idari işlem yapılarak, 3 bin 401 TL idari para cezası uygulandı. Huzur ve Güven uygulamasında jandarma ekipleri 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet haciz yakalamalı araç ele geçirildi.

BALIKESİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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