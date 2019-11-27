Türk müziği eğitim ve sanat merkezinden öğrencilere konser

Altıeylül Belediyesi Türk Müziği Eğitim ve Sanat Merkezi kültür ve sanat hayatına devam ediyor. Sanat Merkezinde birçok branşta verilen kursların yanı sıra, Sanat Yönetmenliğini Sıtkı Sahil’in yaptığı Altıeylül Belediyesi Türk Müziği Topluluğu tarafından her ay düzenlenen “Bir Saat Beş Dakika” adlı dinleti sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Öğrencilere eğlenceli dinleti

Balıkesir’de sanatsal faaliyetlerine devam eden Altıeylül Belediyesi Türk Müziği Eğitim ve Sanat Merkezi öğretmenleri tarafından Yarış Ortaokulu öğrencilerine Türk Müziğinden ezgiler ve çocuklara yönelik eğlenceli şarkıların çalındığı mini konserde öğrenciler keyifli dakikalar geçirdi. Programda konuşan Altıeylül Belediyesi Türk Müziği Eğitim ve Sanat Merkezi Sanat Yönetmeni Sıtkı Sahil, “Altıeylül Belediyesi olarak çocuklarımızın bir müzik dalıyla ilgilenmesi onların eğitim öğretim hayatlarına başarı katar ve bedenen sağlıklı olmalarını sağlar”. Ecdadımız müziği yıllarca bir tedavi aracı olarak kullandığını söyleyen Sahil, “Bizler de bugün burada öğrencilerimizin ders stresinden bir an olsun uzaklaşmalarını ve müziğin rahatlatan yönüyle tanışmalarını istedik. Bu doğrultuda programlarımız devam edecek” Dedi

Şef Sanat Yönetmeni Sahil, “Eğitimlerimiz devam ediyor”

Sahil ayrıca, Altıeylül Belediyesi Türk Müziği Eğitim ve Sanat Merkezi’nde işinin ehli hocalar tarafından cüzi bir ücretle enstrüman ve ses eğitimi verildiğini, eğitim almak isteyen herkesi buraya beklediklerini söyledi.

Öğrencilerin konser sonunda hep bir ağızdan söyledikleri “Memleketim” şarkısı ise dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

BALIKESİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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