Görme engelli esnaftan Barış Pınarı Harekâtı'na anlamlı destek

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, görme engelli esnaf Namık Tuncel, Barış Pınarı Harekâtı’nda mücadele eden Mehmetçikler için Türk Kızılayı ve ilçe esnafının desteğiyle hayır yemeği verdi. Yemeğe vatandaşların yanı sıra polis ve jandarma ekipleri ile Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı da katıldı.

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BASKİ binası önündeki karavan mutfağında hazırlanan yemekten yoldan geçen halk otobüsleri ve minibüslerinin şoför ve yolcularına da dağıtıldı.Çamlık Camii imamı İsmail Şimşek ile müftülük görevlisi Ramazan Ak tarafından okunan duaların ardından verilen hayır yemeği sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulunan görme engelli Namık Tuncel, “Tembel Tavuk ekibi olarak Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele eden Mehmetçiklerimize katkıda bulunmak için yola çıktık. Engelli arkadaşlarımızın da katkılarıyla bu harekat sırasında şehit düşen kahramanlarımızın ruhları için Kur’anı kerim okuttuk. Hayır yemeği verdik. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize âcil şifâlar diliyoruz. Kalbimiz ve gönlümüz Mehmetçiklerimizle birlikte. İnanıyorum ki askerlerimiz büyük bir başarıyla oradan sağsalim geri dönerler” dedi.

Namık Tuncel, hayra katkı veren Türk Kızılayı Ayvalık Şube Başkanı Hamdi Atay ve ekibinin yanı sıra kendilerine destek veren Ayvalık esnafına da teşekkür etti.

BALIKESİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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