2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri: Türkiye: 3 - Bulgaristan: 0

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Türkiye’nin ev sahipliğinde Balıkesir’de düzenlenen 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası 1. Raunt’ta mücadele eden 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, turnuvadaki ikinci maçında Bulgaristan’ı 30 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonun ikici gün maçında Türkiye ile Bulgarsitan karşılaştı. Kurtdereli Spor Salonu'nda yapılan maçta, taraftarların büyük desteğini gören Türkiye karşılaşmayı 2514, 2514, 2522'lik setlerle 30 kazandı. Maçın ardından taraftarlar tarafından tribünlere çağrılan milli takım oyuncusu Pelin Eroktay, arkadaşlarıyla beraber üçlü çektirdi.

Öte yandan şampiyonanın ikinci gün ilk maçında Sırbistan Yunanistan'ı 31 yendi.

BALIKESİR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:30

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