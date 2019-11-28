Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

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Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 11 uyuşturucu şüphelisini yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 5 operasyonda toplam 11 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1 gram esrar, 1,11 gram skunk, 1 gram metamfetamin ve 3 adet ecstasy hap ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslarla ilgili adli ve idari tahkikata devam ediliyor.

BALIKESİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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