YSK Başkanı Güven'in acı günü

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'in Dursunbey'de ikamet eden teyzesi vefat etti.

YSK Başkanı Sadi Güven'in Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Gölçedağ Mahallesi'nde ikamet eden teyzesi Ayşe Ertunç (89) geçirdiği bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. Merhumenin bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası Gökçedağ Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Teyzesinin ölüm haberini alan Sadi Güven'in, cenaze için Ankara'dan Dursunbey'e hareket ettiği öğrenildi.

BALIKESİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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