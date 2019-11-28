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Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden anlamlı film

İHA

Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi’nden anlamlı film

Karesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında engellilerin hayatlarından kesitlerin anlatıldığı kısa bir film hazırladı.
Karesi Kent Konseyi toplumsal sorunlara yönelik yürüttüğü çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında kısa bir film çekimi gerçekleştirdi. Engellilerin günlük hayatlarını ve bunların içinde karşılaştıkları zorlukların konu edildiği kısa film Engelliler Günü’nde gösterilecek. Mustafa Haktanır’ın yönettiği filmde Kent Konseyi üyeleri rol aldı. Filmin final sahnesi çekimlerine Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan’da katılarak destekte bulundu.
Engelliler günü’nde gösterilecek
Filmde Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı oyuncularının da yeraldığı söyleyen Engelliler Meclisi Başkanı Alper Şentük, film çekiminde emeği geçen herkese teşekkür etti. Amaçlarının engelli bireylere dikkat çekmek olduğunu söyleyen Şentürk, “Filmin final çekimine Katılan Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan'a, Karesi Kent Konseyi Başkanımız Şaban Akkol'a, Başkan Yardımcılarımız Uğur Türkmen, Baki Yarımdağ ve Gökhan Tığ, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız Ahmet Meydan'a 10 Riders Motor Kulübüne, Kadın Meclisimiz ve Gençlik Meclisimiz, Çoçuk Meclisimiz Başkanlarımıza ve çalışma ekiplerine, engelli arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde bu filmin kurgusu tamamlanmış halini hep birlikte izleyeceğiz” dedi.

BALIKESİR

28 Kasım 2019 Perşembe

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