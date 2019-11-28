Burhaniye’de "Suçlu Kim" oyunu tekrar sahnede

Burhaniye ilçesinde, Belediye Kent Tiyatrosu ödüllü ‘Suçlu Kim’ oyunuyla tekrar sahne de. Sanatta 20.yıl sloganıyla Ulusal ve Uluslararası çapta üne sahip Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni oyunu “Suçlu Kim” i tekrar sahnelemeye hazırlanıyor.

Direkler arası seyircilerinden oluşan “Halk Jürisi” üyeleri tarafından 20182019 tiyatro sezonunda sosyal sorumluluk dalında ödül alarak tiyatro severlerin takdirini kazanan “Suçlu Kim” oyunu şimdi de Burhaniye’de sahneye alıyor. 30 Kasım günü Reha Yurdakul Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluşacak oyun izleyenleri, madde bağımlılığıyla ilgili farkındalık oluşturmak ve madde bağımlılığının nedenleri üzerine cevap aramaya yönlendiriyor.

14 yaş üzeri izleyiciler için uygun olan oyun ücretsiz sahnelenecek. Davetiyeyle girilebilecek oyunu izlemek için davetiyeler, Belediye Sosyal İşler Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.

Ödüllü ‘Suçlu Kim’ oyunu 8 Aralık İzmir Uluslararası TAKSAV Festivalinde, Sosyal Sorumluluk projesi kapsamında Deniz Baykal sahnesinde perde açacak.

BALIKESİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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