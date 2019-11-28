İtfaiyeden emniyet personeline yangın eğitimi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Erdek İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince, emniyet mensuplarına yangın söndürme eğitimi veriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erdek İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı personel tarafından, Erdek Emniyet Müdürlüğü’nde görevli memurlara yangın söndürme eğitimi verildi. Emniyet mensubu çalışanlarına, yangında itfaiye ekipleri olay yerine intikal edene kadar yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgiler verilip ardından uygulamalar gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdek İtfaiye Grup Amiri Şükrü Kolverdi, "Yangın olaylarında meydana gelen panik maalesef kötü sonuçlar doğurabiliyor. Dumandan zehirlenme vakaları üzücü sonuçlar meydana getiriyor. Öğrencilerimizin, kamu çalışanlarının, esnafımızın yangın mahallinde uzman itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşana kadar yapacakları çalışmalar oluşabilecek can kaybının ve maddi hasarın önüne geçebilmektedir. Yangın söndürme ekipmanlarının doğru kullanımı çok önemli olup bizler bu konuda doğru zannedilen yanlışlara dikkati çekip doğru kullanım şekillerini gösterdik. Bu eğitimleri alanların da bu ekipmanları kullanarak öğrenmesini sağladık. Bundan sonra da halkımızdan talep gelmesi halinde her yerde yangın söndürmeyle ilgili teorik ve pratik eğitim vermeye hazırız” dedi.

BALIKESİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

GÜNEŞ 07:59

ÖĞLE 13:01

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.