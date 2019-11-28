Antandros Antik Kenti için işbirliği

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki tarihi Antandros Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili Edremit Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Edremit’in Altınoluk Mahallesi’ndeki Antandros Antik Kenti’nde devam eden kazı çalışmasıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla Edremit Belediyesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Çaltı protokole imza koydu. Antandros Derneği'ni temsilen Antandros Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Gürcan Polat katıldı. Protokole göre Edremit Belediyesi 2020 yılı boyunca Antandros kazı çalışmalarında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile iş birliği yapmaya devam edecek.

BALIKESİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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