Erdek Anadolu Lisesinde 238 öğrenciye eğitim veriliyor

Erdek ilçesinde 20192020 eğitimyılında eski yerine yeniden yapılan binasında hizmete giren Erdek Anadolu Lisesi, eksiklerini gidermeye çalışıyor.

Atatürk Mahallesinde halen 18 derslikli olarak eğitimöğretim veren okulun müdürü İdris İsmet Sezgin, "Okulumuzun geçici kabulü 28 Ağustos'ta yapıldı. 9 Eylül'de ise eğitimöğretime başladık. Tabii ki binamızın halen birçok eksiği var. OkulAile Birliğimizin de desteğiyle bu eksikleri gidermeye çalışıyoruz. Halen okulumuzda 238 öğrenciye, 21 öğretmen eğitimöğretim veriyoruz" dedi.

Sezgin, yeni yapılan okullarının eksiklerinin giderilmesi için çalışmalar yapan OkulAile Birliği'ne de teşekkür etti.

BALIKESİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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