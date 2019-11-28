Ayvalık’ta Mobese direği yerine dikildi

'Bu sefer hastalık beni yendi'

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 4 Ekim gecesinde yaşanılan şiddetli yağış ve fırtına sırasında bir aracın çarpması sonucunda yıkılan mobese direği yerine dikilerek hizmet vermeye başladı. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve bölge halkının ”Jandarma Kavşağı” olarak isimlendirdiği bölgede bulunan direğinin ödeneğinin gelmesinin ardından yetkililer tarafından onarılarak hizmet vermeye başlaması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

BALIKESİR 28 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:31

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