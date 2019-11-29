Altıeylül’de unutulan lezzetler gün yüzüne çıktı

Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen “Yöresel Lezzetler Festivali”nde Balıkesir’in zengin mutfağının unutulmaya yüz tutmuş lezzetleri tanıtıldı.

Balıkesir Öğretmen Evinde gerçekleştirilen programda hanımlar, kaybolmaya yüz tutmuş ancak birer kültürel yemek mirası olan tabutma böreği, göbete, kaşnika böreği, tavuklu koca kulak, Balıkesir kaymaklısı, çil börek ve nogay çayı, çullama, paşatopu, peynirli patlıcan, saçaklı mantı, zerde, maviş, lorlu kulak hamuru ve yassı kadayıf gibi Balıkesir’in zengin mutfağının birçok lezzetini sundular.

Türkiye'nin zengin mutfağı Balıkesir

Programda konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, “3. Altıeylül Yöresel Yemekler Festivalimizi gerçekleştirerek, şehrimizin zengin mutfağının lezzetlerini tanıtmanın, geçmişten günümüze kültür mirasımız olmuş 48 çeşit yemeği tekrar yaşatmanın mutluluğunu ve gururunu taşıyoruz. Türkiye’yi doyuran il Balıkesir’in tarım ve hayvancılık anlamında ki en önemli ilçelerinden ve Balıkesir’in en büyük ilçesi Altıeylül. Bu sebeple bu etkinliği Altıeylül’ün düzenlemesinin çok daha farklı bir anlamı var. Balıkesir’de yapılmış olan belki unutulmuş, belki sadece evlerde yapılan lezzetleri bugün katılımcılarımız sayesinde sizlere ulaştırmış ve tekrardan canlandırmış oluyoruz. Bizler bugün hiçbir parti ayrımı yapmadan bütün meclis üyelerimiz ile birlikte çalışıp festivali birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiriyoruz, derdimiz Altıeylül, derdimiz milletimiz" şeklinde konuştu.

Yemekler hakkında bilgi veren, festivalin organizatörleri aynı zamanda Altıeylül Belediye Meclis Üyeleri olan Bahar Vidin, Mine Tophanecioğlu, ürünlerin dağlarda yetişen otlardan yapıldığı için sağlık değerinin yüksek olduğunu aktardı. Meclis üyeleri, "Unutulmaya yüz tutmuş, birer kültürel mirasımız olan yemekleri tekrardan gün yüzüne çıkarmak için çalışma yaptık. Gayemiz eski mutfak kültürümüzü gün yüzüne çıkarıp yaşatmak ve fastfood'a karşı tencere yemeklerine dönüş yapmaktır" dedi.

BALIKESİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:32

GÜNEŞ 08:00

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:53

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.