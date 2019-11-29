Balıkesir şehidini göz yaşlarıyla uğurladı Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne kalp krizi geçirdi

Şanlıurfa’nın Akçakale Tekçe Hudut Karakoluna PKK/PYD terör örgütü tarafından atılan havan mermisinin düşmesi sonucu şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'i memleketi Balıkesir'de son yolculuğuna binlerce kişi uğurladı.

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin’in cenazesi ilk kardeşinin yaşadığı Gündoğan Mahallesi’ndeki evine getirildi. Burada okunan duanın ardından Şehit Davut Armağan Keskin, cenaze namazının kılınacağı Zağnos Paşa Camii’ne getirildi. İl Müftüsü Ramazan Topcan'ın cenaze namazına katılanlardan helallik istemesinin ardından cenaze namazı kılındı. Şehidin babası Gündami Zeybek, kardeşleri Rafi ve Ömer Zeybek aynı safta cenaze namazı kıldı. Cenaze namazından önce şehidin eşi Gülçin Keskin, eşinin tabutuna sarılarak göz yaşı döktü.

Kılınan cenaze namazının ardından Davut Armağan Keskin, Garnizon Şehitliği'ne defnedildi. Şehidin cenazesine Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekilleri Adil Çelik, Yavuz Subaşı, Ahmet Akın, Ensar Aytekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, ilçe belediye başkanlarının yanı sıra binlerce vatandaş katıldı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde şehit olan Davut Armağan Keskin’in annesinin, yaşadığı İstanbul’da oğlunun şehadet haberini alınca kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hemen hastaneye kaldırılan şehit annesi Seher Zeybek’e anjiyo yapıldı. İstanbul’da anjiyosu yapılan Seher Zeybek, operasyonun ardından Balıkesir’e getirildi. Balıkesir’e gelir gelmez oğlunun na'şını görmek istediği öğrenilen Seher Zeybek, oğlunu son kez gördü. Cenaze törenine şehit annesi sağlık ekiplerinin yardımıyla katıldı. Cenaze boyunca oğlu için gözyaşı döken Seher Zeybek’i yakınları sakinleştirdi.

BALIKESİR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:32

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