Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Şehit eşini son yolculuğuna, üniformasını giyip, tabutunu öperek uğurladı

DHA

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, Tel Abyad'dan PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), memleketi Balıkesir´de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Davut Armağan Keskin'in eşi Gülçin Keskin, üniformasını giydiği eşini, son yolculuğuna tabutunu öperek uğurladı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesindeki Tekçe Hudut Karakolu'na, Tel Abyad'dan PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin (28), memleketi Balıkesir´de gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Davut Armağan Keskin'in eşi Gülçin Keskin, üniformasını giydiği eşini, son yolculuğuna tabutunu öperek uğurladı.
Memleketi Balıkesir'e getirilen Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin'in cenazesi, önce Gündoğan Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dualar okundu, helallik alındı. Ardından şehit Keskin´in cenazesi, siren sesleri eşliğinde oluşturulan konvoyla Zağnos Paşa Camii'ne götürüldü. Cenazenin getirilişi sırasında şehit uzman çavuşun Edirne'de adliyede memur olarak çalışan bir yıllık eşi Gülçin Keskin, annesi Seher Zeybek ve üvey babası Gündami Zeybek ve yakınları gözyaşı döktü. Annesi Seher Zeybek ile eşinin üniforması ile cenazeye katılan Gülçin Keskin, uzun süre tabuta sarılıp, gözyaşı döktü. Gülçin Keskin, eşini, cenaze namazının kılındığı alana, tabutunu öperek uğurladı. Aile fertleri tören sırasında taziyeleri kabul etti.
Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazını, Balıkesir Müftüsü Ramazan Topcan kıldırdı. Namazın ardından şehidin tabutu, askerlerin omuzlarında cami bahçesi dışında bekleyen top arabasına konuldu. Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin, gözyaşlarıyla Balıkesir Şehitliği'ne götürülerek toprağa verildi.
Cenaze törenine, Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutanı Hava Pilot Kemal Turan, Ak Parti Balıkesir milletvekilleri Adil Çelik ve Yavuz Subaşı, CHP'li milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin, şehidin yakınları çok sayıda vatandaş katıldı.

BALIKESİR

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:32
  • GÜNEŞ 08:00
  • ÖĞLE 13:02
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Örs: “Bandırma BK basketbolcu fabrikası gibi çalışıyor”
YEREL HABERLER Aydın Örs: “Bandırma BK basketbolcu fabrikası gibi ...
101 öğretmene Astromoni ve Beceri eğitimi
YEREL HABERLER 101 öğretmene Astromoni ve Beceri eğitimi
Balıkesir şehidini göz yaşlarıyla uğurladı Oğlunun şehit olduğu haberini alan anne kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir şehidini göz yaşlarıyla uğurladı Oğlunun ...
Jandarma suç örgütünü çökertti Jandarmadan 5 tefeciye operasyon
YEREL HABERLER Jandarma suç örgütünü çökertti Jandarmadan 5 tefeciye ...
Ayvalık’ta 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 35 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ...
Balıkesir'de 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 8 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Kaz Dağları bin 100 sporcuyu ağırlayacak
YEREL HABERLER Kaz Dağları bin 100 sporcuyu ağırlayacak
Rengini pancardan alan kırmızı zeytin ilgi görüyor
YEREL HABERLER Rengini pancardan alan kırmızı zeytin ilgi görüyor
Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu
YEREL HABERLER Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar ...
Altıeylül’de unutulan lezzetler gün yüzüne çıktı
YEREL HABERLER Altıeylül’de unutulan lezzetler gün yüzüne çıktı
Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi
YEREL HABERLER Balıkesir'de polis 8 silah ele geçirdi
Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden fırtına ve kuvvetli yağış uyarısı
ESAS 10burda AVM’de “birlik ve beraberlik şenliği” Balıkesir’li masterlardan sosyal sorumluluk projesi
YEREL HABERLER ESAS 10burda AVM’de “birlik ve beraberlik ...
Ayvalık’ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör yakalandı
YEREL HABERLER Ayvalık’ta 26 düzensiz göçmen ve 1 organizatör ...
Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor
YEREL HABERLER Çanakkale Köprüsü’nün ayakları yükseliyor
Tartışmalı satış oy çokluğuyla meclisten geçti
YEREL HABERLER Tartışmalı satış oy çokluğuyla meclisten geçti
Ayvalık’ta Mobese direği yerine dikildi
YEREL HABERLER Ayvalık’ta Mobese direği yerine dikildi
Burhaniyeli öğrencilerin Koca Seyit gezisi coşkulu geçti
YEREL HABERLER Burhaniyeli öğrencilerin Koca Seyit gezisi coşkulu ...
Karesi ilçe Milli Eğitim'de etkinlikler doludizgin
YEREL HABERLER Karesi ilçe Milli Eğitim'de etkinlikler doludizgin
Minikler hayal dünyalarını ekmeğe yansıttı Minikler hamur yoğurup ekmek pişirdi
YEREL HABERLER Minikler hayal dünyalarını ekmeğe yansıttı Minikler ...
Başkan Yılmaz: "En iyi proje doğayı korumak" Değirmen Boğazı'na doğal dokunuş
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz: "En iyi proje doğayı korumak" Değirmen ...
Erdek Anadolu Lisesinde 238 öğrenciye eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Erdek Anadolu Lisesinde 238 öğrenciye eğitim ...
Antandros Antik Kenti için işbirliği
YEREL HABERLER Antandros Antik Kenti için işbirliği
Bin 100 sporcu Kazdağları’nda koşacak Kazdağları dev maratona ev sahipliği yapacak 103 kilometrelik İda Ultra Maratonu'na 20 ülkeden bin 100 sporcu katılıyor
YEREL HABERLER Bin 100 sporcu Kazdağları’nda koşacak Kazdağları dev ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X