Yangında ev küle oldu

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde meydana gelen yangında bir ev küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken çevrede bulunanlar büyük panik yaşadı.



Erdek Zübeyde Hanım caddesinde bulunan sabah saatlerinde Yükseler Apartmanının ikinci katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören ev sahibi Nurten Akman hemen itfaiyeyi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Erdek İtfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin sokakta bulunan elektrik kabloları nedeniyle yangına müdahale etmekte zorlandıkları görüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangında ev küle dönerken yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BALIKESİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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