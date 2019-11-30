Balıkesir polisinden uyuşturucu operasyonu

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 2 ayrı operasyonda toplam 2 kişi yakalandı.
Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1,01 gram skunk maddesi, 3 adet uyuşturucu hap, 2 adet ecstasy hap, 2,53 gram bonzai maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ederken, Edremit'te yakalanan 1 şüpheli sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
BALIKESİR
30 Kasım 2019 Cumartesi
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