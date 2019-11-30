Milliler, 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası'nı gümüş madalya ile tamamladı

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası'nda, Türkiye, son maçında Sırbistan’a 30 mağlup oldu.

Sırbistan elde ettiği başarıyla Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkı kazanırken, Türkiye ikinci olduğu turnuva sonunda Avrupa vizesi için eleme maçlarına kaldı.

Kurtdereli Spor Salonu'nda, Türkiye Voleybol Federasyonu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda Türkiye turnuvanın son gününde kendisiyle aynı puana sahip Sırbistan ile karşılaştı. Maçta, taraftarın büyük desteğine rağmen milli takım, karşılaşmayı 2125, 2325, 2025'lik setlerle 30 kaybetti.

Müsabakanın ardından milliler büyük bir üzüntü yaşarken, Sırp oyuncular şampiyonluğun tadını doyasıya çıkardı. Maçın ardından turnuvada ilk üçe giren Romanya, Türkiye ve Sırbistan’a madalyaları takdim edildi. Şampiyon Sırbistan kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ’ın elinden aldı.

2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri Balkan Şampiyonası’nı ikinci sırada tamamlayan U17 Kız Milli Takımımıza madalyalarını Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu verirken turnuvayı üçüncü sırada tamamlayan Romanya takımına ise madalyalarını Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı İrfan Sarıgül takdim etti.

Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi Başkanı İrfan Sarıgül; Türkiye, Romanya ve Sırbistan takımlarının baş antrenörlerine hatıra plaketi verdi.

Öte yandan şampiyonanın beşinci gün ilk maçında Romanya, Yunansitan’ı 30 yendi ve turnuvanın 3.'sü oldu. Turnuvada 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Türkiye 9 puanla 2. sırada tamamladı. Türkiye Avrupa Şampiyonası için eleme maçlarına çıkacak.

Sırbistan Takımı şampiyon olduğu turnuvada elde ettiği başarı nedeniyle Avrupa Şampiyonasına direkt katılma hakkını kazandı.

BALIKESİR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:33

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