Karesili muhtarlar Balkes antrenmanında Balıkesirspor Hatayspor maçına hazır

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF. 1. Lig takımlarından Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un Pazartesi günü Hatayspor ile yapacağı müsabaka önce teknik heyet ve futbolculara muhtarlardan sürpriz vardı. Karesili muhtarlar futbolcular ve teknik heyete baklava ikram ederek, başarılar dilediler.

Balıkesirspor'un, TFF. 1. Lig'in 13. haftasında karşılaşacağı Hatayspor maçı hazırlıklarını Atatürk Stadı'nda taktik antrenman ile sürdürdü. Çalışmayı 35 yaşına giren Başkan Kadir Dağlı ve yöneticilerde izledi. Antrenmana Karesi Muhtarlar Derneği üyeleri antrenman öncesi baklava ikram ederek, Hatayspor karşısında başarılar dilediler.

BALIKESİR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

GÜNEŞ 08:02

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:52

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.