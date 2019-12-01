Burhaniye’de gıda denetim seferberliği

Burhaniye ilçesinde, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü, gıda denetim seferberliği başlattı. Müdür Muhsin Pala’nın öncülüğünde başlatılan denetimlerde 7 kişi görev alırken, ilçedeki yüzlerce işyeri kontrol edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Seferberlik Denetimleri Programı çerçevesinde 81 ilde başlatılan denetimler Burhaniye’de de hayata geçti. Gıda kontrol ekibinde, mühendis Erdinç Çavuşoğılu, Cahit Dikici, Dursun Yanlıç, Ömer Kazım İnce ve Kezban Köse ile Veteriner Hekimi Duygu Onur Kolaşin ve Özkan Çufadar görev aldı. Program kapsamında fırınlar, kasaplar, mandıralar, toptan gıda satış ve tüketimi yapılan erler ile okul kantinleri denetleniyor. Hafta sonları da devam eden denetimlerde, bazı esnaflara ceza yazılırken, bazıları da uyarıldı.

BALIKESİR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:34

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